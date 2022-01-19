Конфисковать машины у пьяных лихачей предложили в Госдуме

Автомобили нужно квалифицировать как орудия преступлений, так как они является средствами повышенной опасности. Такая норма позволила бы суду конфисковывать машины у нарушителей ПДД при определенных обстоятельствах. Речь идет о злостных лихачей, которые садятся за руль пьяными — мера позволила бы сократить число таких нарушений.

Об это заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство по установлению ответственности за опасное вождение, сообщила «Парламентская газета».

Первое заседание группы прошло 18 января. Парламентарии отметили, что нормы ПДД необходимо отрегулировать, потому что эффективность законов для наказания любителей сесть за руль пьяными сомнительна. Особенно это касается тех, кого уже лишили водительских прав, однако они все равно продолжают управлять транспортным средством.

Яровая предложила привлекать таких нарушителей к ответственности в точном соответствии с тяжестью содеянного — не зависимо от того, по какой причине их лишали прав до этого. еще одной возможной мерой наказания таких водителей она назвала конфискацию машины. Это станет возможно, если появится норма, которая признает машину нарушителя орудием преступления.

Яровая подчеркнула, что изъятие автомобилей могло бы носить пресекательный и превентивный характер, чтобы человек больше не совершал такие преступления. Однако важно предусмотреть все нюансы, чтобы не пострадали законопослушные водители.