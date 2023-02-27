Общество 27 февраля 2023, 10:27 Конфисковать автомобили злостных нарушителей на нужды армии предложили в Госдуме RT: депутат Власов предложил конфисковать автомобили злостных нарушителей в пользу армии РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением изымать личные автомобили у россиян, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Соответствующее обращение он направил на имя руководителя ГУОБДД МВД Михаила Черникова, сообщил RT.

В письме Власов напомнил, что фракция ЛДПР на заседания Госдумы неоднократно поднимала вопрос об изъятии автомобилей у граждан, фактически игнорирующих правила дорожного движения.

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Парламентарий отметил, что у участников специальной операции на Украине есть потребность в автомобилях с повышенной проходимостью и высокими техническими характеристиками.

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«Прошу Вас оценить возможность конфискации автомобилей в пользу Министерства обороны России, в одностороннем порядке и без выплат компенсаций лицам, систематически нарушающих ПДД», — написал Власов в обращении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента начала разрабатывать механизм изъятия имущества у россиян, покинувших страну.