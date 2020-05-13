Конфискованный алкоголь предложили пустить на антисептики

Российским регионам хотят бесплатно раздать 21 миллион литров конфискованного алкоголя. Минфин предложил делать из такого спиртного антисептики для профилактики и борьбы с коронавирусом.

Порядок использования этилового спирта и содержащей его продукции прописан в постановлении правительства. Документ уже направили на согласование в профильные ведомства, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

Субъектам РФ отдадут дезинфицирующие средства на безвозмездной основе, но с одним условием. Придется подтвердить, что их непосредственно используют в профилактических целях и для борьбы с COVID-19.

В Госдуме сейчас рассматривают законопроект, после принятия которого у российского правительства появятся полномочия решать, куда направить изъятый из незаконного оборота этиловый спирт и алкоголь.

«Общий объем <…> продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 миллиона литров», — подчеркнули в Минфине. Значительные ресурсы можно в итоге оперативно задействовать для мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции.

Министерство предложило регионам направлять в Кабмин сведения о потребностях в таком конфискате для производства антисептиков. Минпромторг получит данные о наличии продукции от Росалкогольрегулирования и распределит ее по субъектам РФ вместе с Роспотребнадзором. При этом будет учитываться эпидемиологическая ситуация.