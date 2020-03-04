Конфискацию имущества коррупционеров предложили внести в Конституцию

В России сейчас активно обсуждаются поправки в Конституцию. Свое предложение внес и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его мнению, в качестве меры уголовного наказания в Конституции нужно закрепить конфискацию имущества.

Об этом Бастрыкин заявил, выступая на итоговой коллегии ведомства, пишет РИА «Новости». По его словам, подобные санкции СК считает эффективным средством по сдерживанию коррупции.

«Это предложение могло бы быть закреплено в Конституции, поправки к которой активно обсуждаются в обществе», — сказал глава СКР.

Также по словам Бастрыкина, за 2019 год следователи направили в суды свыше восьми тысяч дел о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности за их совершение были привлечены 479 лиц, которые обладают особым правовым статусом.

Президент России Владимир Путин накануне внес в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции. В своих поправках он уделил особое внимание сохранению исторической правды о нашей стране. Также в предлагаемых поправках есть положение, запрещающее отчуждение территорий государства, обязательство индексировать пенсии не реже одного раза в год и определение брака как союза мужчины и женщины.

В первом чтении Государственная дума поддержала поправки, второе чтение законопроекта должно пройти 10 марта.

В случае одобрения все эти предложения Владимира Путина войдут в третью главу Конституции о Федеративном устройстве России. Они станут частью новой статьи под номером 67.1.