Конфеты, календари и косметика попали в топ самых популярных корпоративных подарков

В пресс-службе AliExpress Россия рассказали, какие подарки в этом году чаще всего россияне дарили на Новый год своим коллегам. Компания провела исследование совместно с ResearchMe с 1 по 25 декабря, написала «Газета.ru».

Оказалось, что сладости в качестве подарка для коллег выбирали 53% опрошенных. Пользовали чаще всего заказывали подарочные наборы из ассорти шоколадных конфет или пралине.

Также в топ популярных корпоративных подарков попали календари, открытки и другая полиграфическая продукция. Их выбирали 25% опрошенных. Купить в качестве подарка косметику и парфюмерию решили 22% респондентов.

В рейтинг также вошли алкоголь, посуда и подарочные сертификаты. Их указали 21%, 15% и 13% респондентов соответственно.