По мнению учителя биологии и лауреата конкурса «Учитель года России-2016» Максима Рыжова, педагогам не стоит дарить дорогостоящие подарки, но и стандартных наборов лучше избегать.

Праздник для наставников. Как в России и мире отмечают День учителя Подробнее

«Конфеты, коньяк, кофе — это все неуместно. Не принимать подарки я не могу, потому что это тоже неуважение. Определенный пиетет, когда тебе дарят подарок — конечно, и я не отказываюсь. Но стараюсь сделать так, чтобы какие-то дорогие вещи точно не дарили. <…> Что-то сделанное своими руками — очень ценно», — поделился он.

С такой точкой зрения согласился и преподаватель биологии Максим Петрович, который отметил, что заезженные презенты вряд ли кому-то могут понравится.

«Какие-то добрые, душевные подарки. Но ни в коем случае не алкоголь, не конфеты, и уж тем более не подарочные карты в магазины. Потому что сейчас это мейнстрим. Зачем думать над подарком, когда можно пойти, купить карту ИКЕИ и подарить ее учителю», — рассказал учитель.

Педагог старой закалки Тамара Ляхова смотрит на выбор подарков родителями по-другому. Она обучает детей в петербургской школе № 18 и когда-то была классным руководителем футболиста Андрея Аршавина. По словам педагога, как раз обычные конфеты и цветы лучше всего подходят для поздравления.

«Стандартный набор. Я думаю, не стоит дарить педагогам запредельно дорогие подарки», — сказала она.