Конференцию по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму проведут в Москве

С 16 по 17 ноября в Москве пройдет Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму. Об этом сообщило ОТР.

Международная академия телевидения и радио (IATR) проведет конференцию при поддержке Министерства цифрового развития РФ. Кроме журналистов, экспертов и профильных специалистов в мероприятии будут участвовать представители государственных ведомств и силовых структур. Участники конференции обсудят вопросы, которые связаны с проблемой международного терроризма и поиска путей по противодействию ему с помощью электронных СМИ.