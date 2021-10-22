Конференцию по правам животных провели в Петербурге

На конференции по правам животных в Санкт-Петербурге обсудили не только проблемы собак и кошек, но и тех, кого используют в индустрии развлечений и в сельском хозяйстве. На мероприятии собрались более 120 участников из 22-х городов России. Об этом написал сайт «ПолитЭксперт».

К дискуссиям присоединились представители из Франции, США, Китая, Дании, Чехии, Канады, Нидерландов, Турции, Новой Зеландии и Украины. Впервые в подобном мероприятии принял участие Узбекистан.

По словам председателя исполнительного комитета организации Mehr va Oqibat («Милосердие и доброта») Тимура Арипова, такие встречи очень важны во-первых, потому, что это обмен ценным опытом, который позволяет избегать каких-то ошибок, а во-вторых, всегда полезно познакомиться с единомышленниками.

На конференции было проведено девять круглых столов и 13 лекций. Участники обсудили решения проблем безнадзорных собак и кошек, а также повышение благополучия кур, свиней, коров, норок, лисиц и других животных.