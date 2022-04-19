Конференция по аутизму у детей началась в Петербурге

Конференция «Эффективные программы помощи для детей с РАС дошкольного и младшего школьного возраста и их семей» начала работать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербуржский дневник».

Специалисты отметили детсад № 53 Фрунзенского района. Он стал первым дошкольным учреждением в городе, которое оказывает помощь детям с расстройствами аутистического спектра.

Директор детсада Надежда Третьякова рассказала, что появление таких детей в детском саду стало шоком для сотрудников, так как никто не знал, как с ними работать. Фонд «Обнаженные сердца» обучил этому педагогом и психологов учреждения.

«С 2016 года 39 воспитанников с РАС прошли обучение в детсаду, 32 семьи получили программы помощи „Ранняя пташка“. Сегодня мы работаем в том числе и как консультативный пункт по работе с семьями», — рассказала Третьякова.