Общество 21 февраля 2024, 11:40 Конференция о венчурных инвестициях пройдет в Москве Развитие рынка венчурных инвестиций Москвы обсудят в кластере «Ломоносов» РИА «Новости»

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Развитие рынка венчурных инвестиций Москвы обсудят в кластере «Ломоносов» на конференции Московского инновационного кластера «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности». Об этом сообщил столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Мероприятие соберет порядка 400 участников, среди которых будут инвесторы, начинающие и опытные предприниматели, а также те, кто хочет углубить свои знания в области венчурного капитала.

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На конференции пройдут обсуждения с участием известных экспертов, состязания между стартапами и инвесторами, а также обзор венчурного рынка за 2023 год. На консультационных стойках можно будет получить информацию о городских программах поддержки.

Для инвесторов это событие станет платформой для взаимодействия с перспективными стартап-проектами, обмена опытом с ведущими игроками рынка и разработки предложений по поддержанию развития венчурной сферы.

Конференция состоится 1 марта с 15:00 до 21:00 по адресу: Раменский бульвар, дом 1. Дополнительная информация о программе мероприятия доступна на платформе i.moscow. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Также в инновационном кластере «Ломоносов» открыли первый магазин «Сделано в Москве». Свою продукцию представили свыше 20 столичных брендов.