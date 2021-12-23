Политолог указал на главные акценты в пресс-конференции Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции уделил особое внимание социальным вопросам. Заявленный главой государства стратегический курс группируется вокруг семей с детьми.

Политолог Сергей Марков в беседе с Lenta.ru заметил, что соцподдержка стала основным направлением развития, указанным президентом.

«Стратегический курс, заявленный Путиным, группируется вокруг семей с детьми, что было подчеркнуто», — отметил специалист.

Главу государства, добавил он, беспокоит снижение средней продолжительности жизни на полтора года. Путин направил работу всех органов власти на решение демографических проблем.

В стране ожидают значительного роста экономики и восстановление. Реальные доходы Россия, заметил российский лидер, выросли.

Сам президент, подчеркнул Марков, находится в прекрасной физической форме, интеллектуален, и с юмором у него все в прядке.

«Он пообещал стать адвокатом Деда Мороза, а под конец сказал, что ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть главой ФСБ», — сказал политолог.

По его словам, Путин прекрасно владеет материалом — а это действительно важно.

«У России президент, которым можно гордиться», — подчеркнул Марков.

Ранее в Госдуме назвали состоявшуюся 23 декабря пресс-конференцию президента России Владимира Путина «одной из самых открытых».