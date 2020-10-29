Конец роста заболеваемости COVID-19 спрогнозировали в России

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. <…> Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — сообщил Чуланов.

Президент России Владимир Путин во время совещания с Кабмином заявил, что в сложившейся ситуации речи о второй волне коронавируса не идет. В некоторых российских регионах все еще продолжается или только начинается первая волна.

Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 начало расти в сентябре. Из-за этого в России ввели всеобщий масочный режим. В Москве компании обязали отправить часть сотрудников на удаленку и запретили общепиту и развлекательным заведениям работать по ночам.

С марта российские медики выявили 1 563 976 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 26 935 человек.