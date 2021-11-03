Коней на Аничковом мосту в Петербурге попытались нарядить в красные варежки

Двое мужчин в Санкт-Петербурге решили попробовать надеть варежки на копыта скульптурных коней на Аничковом мосту. Их уже задержали сотрудники полиции и доставили в отделение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах.

Сообщение о происходящем поступило в полицию утром 3 ноября. Заявитель утверждал, что двое мужчин пытаются надеть на копыта статуй в форме коней на Аничковом мосту красные варежки. В это время еще один человек снимал происходящее сверху с помощью дрона. Всех троих доставили в отделение, сообщил собеседник агентства.

Группа скульптур на Аничковом мосту отображает четыре стадии покорения лошади человеком. Первые две из них были созданы еще в 1841 году Петром Клодтом.

Похожий акт вандализма совершили в 2016 в городе Орле. Тогда на голову памятника Ивану Грозному надели мешок и повесили на шею табличку с надписью: «Духота-то какая, темнота». Фотографию такого «обновления» памятника разместили в социальной сети «ВКонтакте» — на суд горожан. Большинство комментаторов под фото высказались крайне негативно.