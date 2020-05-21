«Конечно, так делать не нужно». На Кубани медикам пригрозили статьей об экстремизме и пожалели об этом

В Краснодарском крае правоохранители пожалели, что грозили врачам статьей об экстремизме на жалобы об отсутствии президентских выплат за COVID-19. Теперь в прокуратуре пообещали разобраться с тем, как отреагировали на сигнал из больницы.

«Полиция с подачи коллег из другого ведомства решила кого-то из врачей вызвать, было даже выдано письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме. Конечно, в нынешних условиях так делать не нужно. Сейчас разбираемся, возможно, сигнал коллег был неверно воспринят», — сказали РИА «Новости» в прокуратуре Краснодарского края.

О вызове медиков в прокуратуру сообщил Telegram-канал «Подъем». К изданию обратился сотрудник станции скорой помощи при Абинской районной больнице. Он рассказал, что в больнице президентские выплаты дали далеко не всем, а тем, кому дали, это сделали не в полном объеме.

18 мая медики записали видеообращение, после чего их коллега позвонил в прокуратуру и пожаловался, что они подрывают работу скорой помощи. Тогда медиков стали вызывать к прокурорам и следователям и выдали предупреждение о недопустимости экстремизма.

Собеседник издания рассказал, что сотрудник полиции и вовсе грозил ему ФСБ.