Общество 17 декабря 2022, 20:17 Кондуктор высадил школьника из троллейбуса в Рязани из-за отсутствия сдачи Прокуратура Рязанской области проверит сообщения о высадке ребенка из троллейбуса РИА «Новости»

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Прокуратура Рязанской области проверит сообщения в СМИ о якобы высадке кондуктором троллейбуса 12-летнего ребенка из-за отсутствия сдачи с тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее издание Ya62.ru опубликовало новость о том, что кондуктор троллейбуса высадил ребенка из-за невозможности дать сдачу.

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Правоохранители дадут оценку действиям кондуктора и должностных лиц автотранспортного автотранспортного предприятия, ответственного за работу с персоналом.

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Ведомство напомнило, что с марта 2021 года в силу вступили поправки в Федеральный закон № 259-ФЗ, запрещающие высаживать из троллейбуса, трамвая или автобуса лиц до 16 лет, которые не оплатили проезд. В этом случае водителя транспорта и должностных лиц привлекут к ответственности по статье 11.33 КоАП РФ.

В начале декабря кондуктор автобуса в Сургуте выгнала 14-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд.