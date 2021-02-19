Кондуктор высадил ребенка из автобуса в мороз в Волгограде

В Волгограде мэрия организовала проверку после того, как кондуктор высадили из автобуса ребенка в мороз. Во время поездки у 12-летнего школьника не сработала транспортная карта.

Заместитель главы Волгограда Сергей Разумный рассказал РИА «Новости», что на горячую линию по транспорту позвонила мать школьника и рассказала, что ее сына из автобуса высадил кондуктор.

Подробности истории публиковало издание «Блокнот. Волгоград». В четверг, 18 февраля, у 12-летнего мальчика в автобусе не сработала транспортная карта из-за окончания срока действия. Кондуктор его высадил за четыре остановки до дома. Школьнику пришлось идти пешком, хотя на улице в этот день было -14 градусов.

Днем ранее в Госдуме на пленарном заседании приняли правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд. Он также будет защищать детей-безбилетников до 16 лет, которых нельзя будет в мороз высаживать из общественного транспорта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.