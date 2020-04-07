Кондуктор в Красноярском крае требовала от пассажиров справки. В Минтрансе на ее стороне

В Красноярском крае женщина-кондуктор объявила себя хозяйкой автобуса и потребовала от пассажира показать документы и справку. Мужчина делать это отказался, зато записал все на видео. Правда, в региональном минтрансе сказали, что прав в этом случае кондуктор.

Строгую проверку устроила кондуктор автобуса № 119 Железногорск — Сосновоборск. У всех пассажиров она требовала справку от работодателя и документы, удостоверяющие личность. Но один из них объявил, что готов показать документы только полиции.

«Вы ко мне домой пришли, зачем я вам фамилию буду говорить? Я здесь хозяйка! Вы к себе домой кого попало пускаете?» — объявила женщина, которая отказалась называть свои имя и фамилию.

Разговор занял больше трех минут. Собеседники быстро перешли на «ты» и продолжали перепалку, сопровождая ее матом, пока кондуктор не смирилась с упрямым пассажиром и не дала ему билет. При этом она объявила, что «все такие умные, аж до блевотины».

В Министерстве транспорта Красноярского края сказали Newslab.ru, что кондуктор в этой ситуации прав. Из-за режима изоляции пассажир должен предъявить справку от работодателя или объяснительную в кассе при покупке билета. В этом случае он покупал билет у кондуктора в автобусе, а значит должен был предъявить справку ей.

В Красноярском крае власти разрешают выходить на улицу только в ближайший магазин, на прогулку с животным или для выноса мусора. Если человеку нужно отойти дальше, он должен при себе иметь объяснительную, в которой указаны его данные, адрес регистрации и цель прогулки. Тем, кто продолжит работать, его начальство должно выдать справку.