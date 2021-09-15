Кондуктор в Дзержинске выгнал ребенка из автобуса из-за пяти рублей

Прокуратура Нижегородской области проверит сообщения о том, что в Дзержинске кондуктор выгнал из автобуса 10-летнюю школьницу, потому что у нее не хватило пяти рублей на проезд. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным местного издания newsnn.ru, школьница села в автобус на остановке около универмага и хотела доехать до улицы Свердлова. Но когда девочка стала оплачивать проезд, оказалось, что ей не хватает пяти рублей. Тогда она позвонила маме и попросила, чтобы та встретила ее на остановке и принесла недостающие деньги. Однако кондуктор ей отказал и заставил покинуть салон.

В администрации Дзержинска, как пишет издание, заявили, что кондуктора вызвали в дисциплинарную комиссию. В прокуратуре же пообещали дать оценку действиям сотрудницы на предмет соблюдения федерального законодательства. При наличии оснований ведомство пообещало предпринять меры реагирования.

В России по действующему закону запрещено высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. За высадку детей-безбилетников водителям и кондукторам грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.