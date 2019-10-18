Кондуктор трамвая в Екатеринбурге назвал ребенка-инвалида багажом

Местная жительница зашла в трамвай 17 октября и расплатилась за проезд мелочью. Кондуктор с издевкой прокомментировал передачу монеток. Из-за этого между женщинами завязалась перепалка. Тогда кондуктор заявил, что потребует плату и «за багаж». Так он назвал ребенка-инвалида, который сидел в коляске. После этого работница несколько раз оскорбила маму несовершеннолетнего с ограниченными возможностями здоровья.

Водитель и кондуктор заставили ребенка мыть автобус в Екатеринбурге. Видео Подробнее

«Я отметила, что ребенок сам ходить не может и без коляски мне не справиться. Ну, а дальше было много всего. Наконец-то я узнала, почему мой ребенок родился таким. Также услышала еще много всего, что является оскорблением моей личности и ущемлением прав инвалидов», — добавила она.

Жительница Екатеринбурга потребовала извинений от кондуктора и его руководства. По ее словам, такой человек не должен работать с людьми.