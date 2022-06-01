Кондуктор трамвая ударил пассажирку во время спора в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в трамвае № 12 между кондуктором и пассажиркой произошла ссора, в ходе которой работница общественного транспорта ударила девушку. Об этом написало ИА Nation News.

По информации очевидцев, причиной ссоры стали восемь рублей, которые кондуктор не вернула девушке после неправильной оплаты билета.

Происходящее в трамвае пострадавшая сняла на камеру телефона. Девушка намерена подать жалобу на работницу общественного транспорта в самое ближайшее время.