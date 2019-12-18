Кондуктор попыталась высадить школьников на мороз в Новом Уренгое

По словам инсайдера, ей пришлось заплатить за ребят, чтобы они не оказались на морозе. Кроме того, надо было успокоить разбушевавшегося кондуктора. Она добавила, что это не первый случай, когда кондукторы пытаются высадить детей из общественного транспорта.

В МУП автобусного транспорта Нового Уренгоя заверили, что произошло недоразумение, так как в зимнее время кондукторам категорически запрещено высаживать пассажиров. Собеседник информагентства предположил, что мальчики забыли взять с собой справку из школы, которая дает им право на бесплатный или льготный проезд.