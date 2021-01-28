Кондуктор пинками выгнала из автобуса пенсионерку без маски. Видео

В Красноярске кондуктор автобуса вытолкала пенсионерку без маски пинками из салона. Конфликт попал на камеры. Теперь с этим будет разбираться полиция.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как женщина без маски подходит к кондуктору и что-то ей говорит. Кроме того, через пару секунд она начинает сильно толкать девушку.

Кондуктор такого поведения не выдержала и начала пинками выпихивать из салона пожилую бунтарку. Драка завязалась так быстро, что их даже никто не успел остановить. Зачинщица сопротивлялась и пару раз пыталась зайти обратно в салон. На кадрах также можно разглядеть, как пассажирка стягивает с шеи кондуктора меховой воротник. В итоге пенсионерка все равно осталась на улице. Водитель благополучно закрыл двери и транспорт отправился дальше по маршруту.

Пока точно неизвестно, из-за чего возник конфликт. Вероятно, пассажирку без защитной маски попросили покинуть салон, но ее это не устроило.

В полиции заинтересовались этим случаем и уже начали проверку, пишет РИА «Новости».

«В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку», — сообщил начальник пресс-службы главка МВД по Красноярскому краю.

Кроме того, в ситуации будет разбираться городской департамент транспорта.