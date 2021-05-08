Кондуктор обматерил школьника за проезд с небольшим самокатом в автобусе

Кондуктор одного из автобусов Тюмени обозвала мальчика уродом и пыталась заставить заплатить за проезд в двойном размере, потому что он провозил самокат. Несмотря на закон о запрете высаживать из транспорта детей без билета, она угрожала выгнать его из автобуса, если он не оплатит проезд.

Об этом «Подъему» рассказали пассажиры автобуса. Они уточнили, что мальчик был не против заплатить за себя — он подносил телефон к терминалу, однако кондуктор заявила, что ему нужно внести двойную сумму.

«Мальчик был не против заплатить за себя, но она начала выпихивать его самокат на улицу и орать, чтобы вышел. Он подносил телефон [чтобы оплатить], но когда ему сказали, что нужно платить двойную сумму, он начал спрашивать, почему, ведь самокат не превышает размеров, за которые нужно платить», — процитировало издание слова пассажиров.

В какой-то момент она обозвала мальчика уродом и употребила матерное слово. За ребенка заступились другие люди, которые пристыдили кондуктора, но женщина не смутилась. Она заявила, что выполняет свою работу и знает свои обязанности. Ей напомнили, что в стране уже действует закон, который запрещает высаживать детей без билета из общественного транспорта.

В результате она заставила мальчика оплатить проезд — не ясно, в двойном размере или нет. По словам пассажиров, он заплатил только за себя. При этом собеседник издания отметил, что самокат никому не мешал.