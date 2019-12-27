Кондуктор из Новосибирска выгнал 10-летнюю девочку из автобуса на мороз

В Новосибирске ученицу четвертого класса выгнали из автобуса и оставили одну на безлюдной улице. Девочка оказалась на морозе, потому что не взяла с собой справку школьника.

Испуганного ребенка вечером 25 декабря выставил кондуктор автобуса № 13, рассказала мама девочки в группе «Выборная Online» в социальной сети «ВКонтакте».

«Молодой человек высадил девочку четвертого класса на остановке „ТЭЦ-5“, так как у нее с собой не было справки школьника», — поделилась женщина.

Карта учащегося у девочки с собой была. Ребенок ее предъявил, но кондуктор не захотел принимать оплату без справки из школы.

«По правилам кондуктор имеет право просить предъявить справку, но как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре, в темное время суток?» — изумилась мать девочки.

В беседе с сайтом kp.ru женщина заметила, что ее ребенка высадили в шестом часу вечера в лесу.

«Рядом только ТЭЦ <…> и стоянка дальнобойщиков. Могло случиться все, что угодно! Дочка от страха расплакалась. Даже позвонить никому не могла — телефон разрядился», — рассказала горожанка.

Школьницу подобрал водитель идущего следом автобуса, уточнил сайт «Вести. Новосибирск». Ее бесплатно довезли до нужной остановки.

Кондуктора в итоге удалось найти, сообщил портал «Новосибирск Онлайн». Молодой человек работал в автобусе перевозчика ООО «ПАТП-6». Это его был первый день в должности.

Мужчину отстранили от выполнения обязанностей. Перевозчик назвал произошедшее недопустимым и отказался от дальнейшего сотрудничества с ним.