В Казани мальчика-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия денег на транспортной карте. Отец подростка Геннадий рассказал «360», что кондуктор обматерил и пнул ребенка. До школы он шел пешком.

Мальчик не доехал четыре остановки на автобусе № 5. Раньше до учебного заведения он добирался школьным транспортом, а с этого года стал ездить на общественном.

«Хорошо, что сориентировался. Пять лет до этого ездил на школьном автобусе. В этот год нам сказали: „Вы большие, сами добирайтесь“», — пояснил Геннадий.

Ребенок позвонил отцу уже из школы и сказал, что на карте кончились деньги. О неприятном инциденте он рассказал, когда возвращался с уроков вместе с родителем.

«Она его пихнула и послала матом», — описал поведение кондуктора мужчина.

Женщина, писал телеканал «Татарстан 24», так себя повела из-за 27 рублей — именно столько стоил проезд в автобусе.

В полицию он заявление не подавал, но сотрудники правоохранительных органов уже связались с отцом мальчика. В автопарк, где работает выгнавшая 12-летнего ребенка женщина, дозвониться не вышло. Указанный номер, по словам мужчины, все время недоступен.

Геннадий добавил, что у его сына задержка в развитии. Растет мальчик без матери — ее лишили родительских прав.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре Татарстана, сообщил сайт kp.ru. Сотрудники надзорного органа в ходе проверки дадут правовую оценку действиям кондуктора.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве.

Ассоциация АТП РТ тоже начала проверку. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, специалисты снимут накопители с камер видеонаблюдения из салонов всех автобусов на маршруте №5.