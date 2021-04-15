Кондитеры предупредили о росте цен на сладости

В российских магазинах подорожают кондитерские изделия. Кондитерские производители сообщили о повышении отпускных цен для розницы из-за «катастрофического» подорожания сырья.

О планируемом повышении стоимости своих изделий заявили РБК компании «Акульчев», «Эссен Продакшн АГ» и кондитерская фабрика «Победа».

Гендиректор группы «Акульчев» Сергей Акульчев заявил, что цены на их продукцию в среднем вырастут на 10% из-за подорожания сырья на 25-100%. Дорожают, по его словам, основные ингредиенты, из которых состоят вафли и другая продукция компании: мука, масло, яйца, джемы, сахар.

С ним согласен гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. Он заявил, что практически все поставщики, начиная от сырья, заканчивая упаковкой, поднимают цены. Стоимость порой растет каждую неделю. Барышев отметил, что цены на свою продукцию они будут повышать «ступенчато», чтобы не травмировать покупателя. При этом до конца года есть вероятность как минимум еще одного повышения цен.

Президента Виталия Муравьева кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев отметил, что отпускные цены на их продукцию выросли в среднем на 3%, а себестоимость подорожала в среднем на 10%.

В Минсельхозе РБК сообщили, что не видят оснований для существенного повышения стоимость кондитерской продукции.