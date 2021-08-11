Кондитеры начали менять рецептуру конфет из-за роста себестоимости

Кондитеры стали менять рецептуру изделий, чтобы компенсировать резкое подорожание используемых для начинки жиров. Изменений в производстве требует не только выросшая себестоимость, но и торговые сети, которые отказываются покупать продукцию по новым ценам.

Конфеты с упрощенной рецептурой планирует выпустить компания «Эссен Продакшн АГ». Они известны на рынке своими конфетами под марками «35», «ДаЕжъ», Cho Ko-Te, «Q», а также майонезом «Махеев». Гендиректор компании Леонид Барышев рассказал РБК, что они запускают новые конфеты со сниженным содержанием кондитерских жиров.

Бизнесмен пояснил, что с начала пандемии стоимость производства кондитерских изделий выросла на 30%. Подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла, какао, сахар, мука, упаковка. По этой причине на полках магазинов выросли цены на конфеты со сложными начинками и несколькими конфетными массами, например, фруктово-желейные, пралиновые или помадные. Сейчас их цена около 350 рублей за килограмм, когда недавно была 200–300 рублей за килограмм.

«Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить», — рассказал владелец компании.

Торговые сети также требуют делать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле». У них огромный спрос идет на продукты с большими скидками или низкой стоимостью за счет более низкой жирности.