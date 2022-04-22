Кондитеры Кацнельсон и Эльдарханова дали советы по выбору кулича на Пасху

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон и директор холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова рассказали, какие куличи лучше всего выбирать к Пасхе. По их словам, праздничные угощения сильно отличаются по вкусу, составу, размеру и даже внешнему виду, сообщило ИА НСН.

«Кулич начинают есть в воскресенье в течение недели. Сколько ваша семья съест куличей? Считайте, из расчета грамм по 250 на человека, и столько покупайте. Лучший консервант — это сахар. Поэтому, если в куличе много сахара, а также там есть сливочное масло и жир, это прекрасные компоненты, которые дают ему возможность быть не черствым в течение пасхальной недели. Обычно их пекут в среду, четверг или пятницу, иногда чуть пораньше», — сказал эксперт.

По словам Ирины Эльдархановой, не стоит покупать куличи с пальмовым маслом, а также не стоит поддаваться на «обман с буквой Е».

«Куличи безопасны, но, к сожалению, входящую в них пищевую соду тоже обозначают буквой Е, нас с вами путают. Наибольший вред наносят масла, пальмовое и так далее», — резюмировала она.