Кондитеры из Москвы приготовили 60 видов подарков на новогодние праздники

Московские кондитеры начали подготовку подарков к Новому году еще в сентябре. Благодаря слаженной работе им удалось создать 60 видов праздничных наборов на любой вкус. Занимались приготовлением сладких угощений в столице 14 производителей шоколада. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Если в прошлом году в продажу поступило около 2,5 тысяч тонн подарочных наборов, то в этом году цифра увеличилась на 20% и составила более 3 тысячи тонн», — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что какая-то часть из этих наборов будет отправлена в благотворительные фонды. Любой из подарков можно будет приобрести в магазинах в каждом российском регионе.

На столичные новогодние подарки существует спрос и в других странах. Холдинг «Объединенных кондитеров» доставляет наборы в 45 стран мира, в том числе в Японию, Новую Зеландию и в другие отдаленные государства, отметил Прохоров.