Кондитер рассказал о падении качества современных десертов

Научный специалист Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности Михаил Талейсник заявил, что качество десертов сильно упало. В частности, много вопросов к сырью.

Об этом сообщило РИА «Новости». Талейсник привел в пример технологию изготовления вафель. Раньше на 20% основы приходилось 80% начинки. Теперь же это правило не соблюдают, поэтому вместо вкуса вафли чувствуется лишь вкус основы.

Но это не единственный случай. Эксперт также отметил падение качества «Киевского» торта.

Это может происходить, даже если ингредиенты не заменяются на более дешевые. Например, если сливочное масло используется, как и положено, без замены на взбитые сливки. В этом случае играет роль и качество самого масла. Раньше процент влаги в нем не превышал 16%. Теперь же этот показатель может достигать и 32%.

«Если раньше запах ванили с фабрики „Большевик“ (в Москве — прим. ред.) вы чувствовали от метро „Белорусская“, сейчас вы и не знаете, что там была эта фабрика», — подчеркнул Талейсник.