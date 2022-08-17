Кондитер Лебедев назвал признаки качественного шоколада

Кондитер Эдуард Лебедев рассказал, что в качественном шоколаде не должно присутствовать никаких масел, кроме какао. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он уточнил, что в более дешевую продукцию часто добавляют пальмовое масло. Поэтому перед покупкой следует посмотреть состав.

«В составе должно быть написано: какао масса, какао масло, сахар, лецитин. Это продукт, который создает текучесть. Его добавляют меньше, чем один процент. Очень важно какао масло. Это ценнейший продукт. Если хочется делать дешевле и хуже, оно заменяется пальмовыми жирами. Вкус теряется. В составе может быть написано эквивалент какао масла. Но это именно пальмовое масло», — пояснил Лебедев.

Также он отметил, что самый вкусный шоколад сделан из латиноамериканских бобов. Они самые дорогие. Африканские дешевле, поэтому встречаются в составе гораздо чаще.

Кроме того, для изготовления качественного продукта тщательно перетирают какао. Более бюджетные производители добавляют пальмовое масло и не трут массу тщательно. Это помогает добиться большого объема по низкой цене.