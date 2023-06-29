Общество 29 июня 2023, 15:21 Кондитер Кацнельсон не поддержал идею о введении уголовного наказания за использование пальмового масла

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла при производстве продуктов. Эту инициативу не поддержал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, сообщила «Национальная служба новостей».

По словам кондитера, пальмовое масло применяется в производстве в соответствии с определенным разрешением, никто его подпольно не изготавливает. Употребление этого масла в небольших количествах абсолютно безвредно.

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Кацнельсон назвал речь Володина эмоциональной и порекомендовал в этих вопросах советоваться с профильными высокопоставленными специалистами.