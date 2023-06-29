29 июня 2023, 15:21
Кондитер Кацнельсон не поддержал идею о введении уголовного наказания за использование пальмового масла
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла при производстве продуктов. Эту инициативу не поддержал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, сообщила «Национальная служба новостей».
По словам кондитера, пальмовое масло применяется в производстве в соответствии с определенным разрешением, никто его подпольно не изготавливает. Употребление этого масла в небольших количествах абсолютно безвредно.
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Кацнельсон назвал речь Володина эмоциональной и порекомендовал в этих вопросах советоваться с профильными высокопоставленными специалистами.
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