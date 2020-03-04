«Кончится пшиком, а репутацию ей испортят»: дагестанку затравили за участие в «Холостяке»

В новом сезоне «Холостяка» участвует жительница дагестанского Избербаша Сапият Ахмедова. Шоу только началось, а девушку уже раскритиковали в родной республике. Дагестанский общественник Шамиль Хадулаев объяснил «360», почему не рад присутствую конкурсантки из Дагестана в скандальном реалити.

Это абсолютно не совпадает с нашими традициями. У нас в горах, на Кавказе, в Дагестане в частности, не приветствуется участие в таких шоу Шамиль Хадулаев.

Собеседник «360» пояснил, что действия девушки расходятся со взглядами народа. «Во-первых, девушка добивается парня. У нас это вообще не принято. Это некрасиво, нескромно. Это отличается от взглядов и менталитета нашего народа. Во-вторых, парень — христианин, она мусульманка. В исламском мире это вообще запрещено. Даже замуж выйти за представителя другой религии запрещено. Она может выйти замуж, если парень принимает ислам. А здесь шоу, просто игра», — сказал Хадулаев.

Общественник выступил и против того, чтобы девушка выкладывала откровенные фото и оголялась на шоу. Ведь ее пример может быть заразительным, а этого Дагестану, по мнению Хадулаева, точно не нужно. Собеседник «360» добавил, что дагестанским девушкам нельзя, в отличие от мужчин, показывать свое тело. Он уверен, что Сапият поддерживает лишь маленькая часть людей из Дагестана.

«Она совершает ошибку. Наша позиция, старших людей, которые здесь живут, предостеречь ее от этого. Было бы правильно, если бы она не участвовала все-таки в этом шоу», — подчеркнул Хадулаев.

Он посоветовал ей принимать участие в шоу талантов или показать себя в медицине. «Здесь кончится пшиком, а репутацию ей испортят», — заключил он.

Новый сезон «Холостяка» стартовал в России 1 марта. Врач из Дагестана Сапият Ахмедова и 15 других девушек борются за сердце стоматолога Антона Криворотова. Ранее стало известно, что не все земляки оценили участие 26-летней Сапият в реалити-шоу. Некоторые люди пишут ей в соцсети проклятия и угрозы.

О Криворотове известно, что он продолжатель династии врачей-стоматологов. Его дед Александр Евдокимов создал российскую школу стоматологии. В его честь назван Московский государственный медико-стоматологический университет.