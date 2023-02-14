Общество 14 февраля 2023, 11:23 Комздрав Петербурга заявил, что число госпитализаций людей с психическими расстройствами снизилось

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В Петербурге за последние пять лет значительно снизилось число госпитализаций людей с психическими расстройствами. Об этом «Невским новостям» рассказали в городском организационно-методическом консультативном отделе по психиатрии.

Причем прослеживается четкая ежегодная тенденция.

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«В 2022 году их количество составило 22 481 случай (в 2017 году отмечалось 28 712 случаев, в 2020 году — 23 362 случая, в 2021 году — 22 615 случаев)», — сказали специалисты.

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Всего на сегодняшний день на учете стоят почти 67,5 тысячи человек, 14,3 тысячи из которых — несовершеннолетние. При этом речь идет не только о психотических расстройствах, но и о деменции.

Как подчеркнули в петербургском комитете по здравоохранению, весной у людей нередко случаются так называемые обострения. Они выражаются в резких перепадах настроения и даже расстройстве нервной системы.