Водители будут получать индивидуальные полисы ОСАГО с 24 августа. Стоимость каждого рассчитают в зависимости от риск-профиля владельца машины. Кому это выгодно и что нововведение принесет на дороги, «360» рассказал координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

По словам эксперта, ОСАГО вообще нельзя назвать страховым агентом.

«ОСАГО не представляло из себя классическое страхование, при котором определяется степень, величина, тариф риска исходя из определенных характеристик страхователя и его объекта. Это скорее касса взаимопомощи. Все автовладельцы, хорошие и плохие, скидывались в одну кубышку, из которой выплачивались деньги потерпевшим и тем, кто не виноват в ДТП. При этом получалось, что небитый битого везет», — уверен Шкуматов.

То есть аккуратные автовладельцы платили с каждым годом все больше и больше, несмотря на то, что им обещали скидки. А те, кто ведет себя на дорогах по-хамски, платили не настолько больше, чтобы этот тариф их мотивировал вести себя на дорогах аккуратнее. Была задана жесткая формула тарифа. Лихачи и нарушители правил могли платить максимум в 2,45 раза больше, чем остальные водители.

«Теперь страховые компании будут устанавливать индивидуальный тариф для каждого водителя исходя из своих индивидуальных коэффициентов. Это уже происходит в КАСКО, так что ничего изобретать не нужно. То есть просто расчет страховой премии КАСКО перенесут на алгоритм расчета страховой премии ОСАГО. При этом последние все еще не становятся настоящим видом страхования, потому что диапазон выбора тарифа у страховой компании будет в пределах тарифного коридора. Он определяет минимальную и максимальную стоимость ОСАГО», — пояснил Петр Шкуматов.

Для Москвы максимальная стоимость ОСАГО для обычной частной легковой машины будет порядка 29 тысяч рублей.

«При нововведениях в выигрыше останутся аккуратные семейные водители с большим стажем. Которые не попадал в ДТП единожды или вообще не попадали по своей вине. Они не выезжают на встречку, не летят на красный, не хамят. В общем, ведут себя на дороге нормально. Число таких водителей - около 70% от всех участников дорожного движения. ОСАГО для них будет дешевле. И с каждым годом цена полиса будет уменьшаться», — добавил Шкуматов.

Группа риска, куда входят 25% водителей из «желтой зоны», то есть те, кто может нарушить правила, и 5% из «красной зоны», то есть те, кто постоянно это делает, получат повышенный тариф - особенно «красная зона». И, возможно, поймут, что вести себя на дороге по-хамски может быть дорого.

«Остается много нюансов, например, когда человек не виноват, а ему все равно пришел штраф. Это давняя наша проблема, ей несколько десятков лет. Нужно развивать механизмы оспаривания ситуаций, потому что это пятно на репутации человека будет еще в течение нескольких лет отравлять ему жизнь, хотя он и не виноват вовсе. И он бы и хотел доказать свою невиновность, но не может из-за несовершенств системы. Нужно параллельно развивать систему оспаривания спорных ситуаций и превращать ОСАГО в полноценную страховую компанию, тогда мы сможем обеспечивать безопасность на дорогах страны», — резюмировал Шкуматов.

Ранее стало известно, что с 24 августа в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО.