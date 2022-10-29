«Кому-то очень хочется». Нарусова ответила на фейки о своей отставке | 360°

Общество 29 октября 2022, 13:07 «Кому-то очень хочется». Нарусова ответила на фейки о своей отставке Сенатор Людмила Нарусова назвала фейками сообщения о своем уходе из Совета Федерации РИА "Новости"

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Распространившиеся в Telegram-каналах сообщения о добровольной отставке сенатора Людмилы Нарусовой не соответствуют действительности. Об этом сама член Совета Федерации заявила в беседе с РИА «Новости».

Она подчеркнула, что отвечать на фейковую информацию не намерена.

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«Кому-то этого очень хочется», — заявила Нарусова, комментируя недостоверные сообщения о своей отставке.

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В Telegram-каналах распространилось сообщение якобы от анонимных инсайдеров, что сенатор Людмила Нарусова написала заявление о своем уходе с поста члена Совета Федерации. Решение обещали огласить на следующей неделе.

Телеканал «Санкт-Петербург» напомнил, что Нарусова стала членом Совета Федерации в 2002 году. Сейчас в верхней палате российского парламента она представляет Республику Тыва. Срок ее полномочий истекает в сентябре 2026 года.

Не исключено, что распространение фейковой информации о сенаторе связано с уголовным делом, где свидетелем проходит ее дочь, журналист и блогер Ксения Собчак.

Следователи предъявили обвинения в вымогательстве коммерческому директору журналиста Кириллу Суханову и бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому. Суд арестовал обоих фигурантов до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву, предъявив на границе паспорт гражданина Израиля.