Пенсии в России вырастут. Кому повысят выплаты

Пенсии неработающих россиян вырастут в январе 2021 года. При этом размер выплаты будут рассчитывать в каждом отдельном случае. Так, пенсионеры, которые в прошлом году получали менее 14 тысяч рублей в месяц, теперь будут получать 14 557 тысяч рублей.

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Страховые выплаты по старости вырастут на 6,3% для неработающих пенсионеров с 2021 года. Теперь средняя сумма выплат составляет 17 541 рубль. Но для разных регионов сумма может быть выше или ниже. Жители Пензенской области смогут получить в январе 14 374 рубля, а Хакасии — 15 719 рублей.

Источник фото: сайт ПФР

Об индексации ранее сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он рассказал, что повышенные пенсии досрочно получили уже 11 миллионов россиян. Это количество составляет 23% от всех пенсионеров в стране.

Президент Владимир Путин в начале января поручил правительству до февраля сделать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Также он выразил надежду, что никаких сбоев в вопросе индексации не возникнет и отметил, что знает о наличии резервных средств.