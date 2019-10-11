«Кому он только ни помогал!» Космонавт Джанибеков рассказал о душевности Леонова

Летчик-космонавт Владимир Джанибеков рассказал «360» о том, каким запомнил дважды героя Советского Союза Алексея Леонова. Прославленный космонавт умер в пятницу, 11 октября. Ему было 85 лет.

Джанибеков считает, что смерть Леонова — большая потеря для всей страны. По словам собеседника «360», Леонов был не только прославленным летчиком, космонавтом и настоящим профессиональным человеком. Алексей Архипович при всем этом оставался отзывчивым человеком.

Главное — его внутреннее, духовное богатство. Кому он только ни помогал! Благодаря ему город Гагарин приобрел современное звучание Владимир Джанибеков.

Также Джанибеков отметил, что при участии Леонова появилась Международная ассоциация участников космической деятельности. Собеседнику «360» нравилась надежность, честность, открытость, доступность и простота Алексея Архиповича.

«Для меня, во всяком случае, он всегда был прекрасным примером и учителем», — заключил Джанибеков.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года. Он в 1960 году оказался в первом отряде советских космонавтов, и уже в марте 1965 года отправился в космос. Во время того полета Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос. Леонов провел там 12 минут, и вернулся на корабль, хотя его космический скафандр раздулся. Второй полет на орбиту космонавт совершил в 1975 году.

Леонов умер в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Его похороны состоятся 15 октября.