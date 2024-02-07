Эксклюзив 07 февраля 2024, 19:17 «Кому он сейчас нужен?» Валуев — о Галкине Депутат Валуев раскритиковал Галкина и заявил, что шоумен не нужен за границей Телеканал «360»

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Шутки юмориста Максима Галкина * стали плоскими, а повестка его концертов сузилась до обезьянничанья. Об этом на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказал депутат Госдумы Николай Валуев.

«Яркий пример — Галкин *. Кому он сейчас нужен? Даже в зарубежье стали его концерты отменять. И его повестка сузилась до обезьянничанья по поводу того, что происходит у нас дома», — отметил бывший спортсмен.

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Он предположил, что за границей вряд ли смогут оценить шутки российского шоумена, если тот начнет высмеивать ситуацию, происходящую в Израиле.

«Не факт, что его обезьянничанья по поводу всего, что происходит в Израиле, будут приняты с должным пониманием», — иронично заметил Валуев.

От подчеркнул, что жители России умеют придумывать шутки, в которых есть сразу несколько подтекстов. По его мнению, на Западе подобного практически нет.

«Мы отличаемся очень сильно. Я имею право сравнивать, я там много раз был. Они в юморе своем, мягко говоря, прямолинейны. Есть хорошие вещи, но их мало», — указал Валуев.

Депутат добавил, что россияне еще со времен СССР отличались своим умением посмеяться над разными, даже серьезными ситуациями.

«Это россияне умеют смеяться и над веселым, и над очень грустным. Есть у нас такая особенность», — отметил он.

Валуев вспомнил, что он очень обрадовался, когда впервые услышал шутки про себя. По мнению бывшего спортсмена, анекдоты не всегда могут нравиться, но упоминания — это здорово.

«Если надо мной шутят, значит, я живу. Когда первые анекдоты появились про меня, я очень обрадовался. Это настоящее, народное, если про тебя упоминают», — заключил депутат.

Ранее Валуев в интервью объяснил, как он относится к старению и женской мудрости. Экс-боксер также прокомментировал поведение спортсменов и звезд, которые сменили российское гражданство.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России