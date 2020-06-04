По данным информагентства, к этим признакам относят самопроизвольное включение-выключение устройства, быструю разрядку аккумулятора, перегрев во время неиспользования и наличие программного обеспечения, которое пользователь смартфона не устанавливал самостоятельно.

«Перечисленные признаки являются очень косвенными. Судить по ним и делать выводы, что вас прослушивают, это некорректно», — заметил Ульянов.

По его словам, в большинстве случаев, когда устройство начинает тормозить, речь идет о технических неполадках и с прослушкой они никак не связаны. Специалист пояснил, что большая часть среднестатистических людей для прослушки неинтересна.

«Кому нужны личные переговоры обычного офисного клерка? <…> Если мы говорим о высокопоставленных людях, или „шишек“ из финансовой сферы, к примеру, то есть о тех, кто действительно располагает некой информацией, тогда прослушка еще возможна», — допустил специалист.

Он напомнил, что любые программы, установленные на смартфоне, позволяют так или иначе шпионить за его пользователем. Большая часть приложений запрашивает доступ к геолокации, контактам, микрофону и т. д. Таким образом, собираются данные и разработчики могут их использовать.