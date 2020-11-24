Автоэксперт объяснил, кому нужно по новым правилам переоформить водительские права
Автоэксперт Петр Шкуматов рассказал ИА Ura.ru, кому нужно будет вносить в водительские права надписи на английском и французском языках.
По словам специалиста, это будет необходимо тем водителям, которые намерены пользоваться машиной за рубежом.
«Международно признаваемое водительское удостоверение должно иметь надпись на трех языках: на национальном, английском и французском», — обратил внимание собеседник информагентства.
Отмечается, что новые права дадут возможность арендовать авто в рамках Венской конвенции о дорожном движении.