Автоэксперт объяснил, кому нужно по новым правилам переоформить водительские права

По словам специалиста, это будет необходимо тем водителям, которые намерены пользоваться машиной за рубежом.

«Международно признаваемое водительское удостоверение должно иметь надпись на трех языках: на национальном, английском и французском», — обратил внимание собеседник информагентства.

Отмечается, что новые права дадут возможность арендовать авто в рамках Венской конвенции о дорожном движении.