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    24 ноября 2020, 21:38

    Автоэксперт объяснил, кому нужно по новым правилам переоформить водительские права

    Артур Блянихов

    Автоэксперт Петр Шкуматов рассказал ИА Ura.ru, кому нужно будет вносить в водительские права надписи на английском и французском языках.

    По словам специалиста, это будет необходимо тем водителям, которые намерены пользоваться машиной за рубежом.

    «Международно признаваемое водительское удостоверение должно иметь надпись на трех языках: на национальном, английском и французском», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Отмечается, что новые права дадут возможность арендовать авто в рамках Венской конвенции о дорожном движении.