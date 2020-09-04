Комсомольску-на-Амуре предложили присвоить статус «Город трудовой доблести»

В регионе по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева начали подготовку запроса на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о присвоении городу соответствующего статуса, пишет «Парламентская газета».

«Инициатива от субъекта должна быть оформлена в виде совместного ходатайства правительства края и депутатов законодательной Думы региона», — уточнили в кабмине региона.

В приложении к ходатайству отмечены основания для присвоения Комсомольску-на-Амуре почетного звания.