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    04 сентября 2020, 12:54

    Комсомольску-на-Амуре предложили присвоить статус «Город трудовой доблести»

    Полина Петрова

    Власти Хабаровского края предложили присвоить статус «Город трудовой доблести» Комсомольску-на-Амуре. Правительство готовит совместное с депутатами ходатайство, сообщило РИА «Новости».
    Комсомольску-на-Амуре предложили присвоить статус «Город трудовой доблести»

    В регионе по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева начали подготовку запроса на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о присвоении городу соответствующего статуса, пишет «Парламентская газета».

    «Инициатива от субъекта должна быть оформлена в виде совместного ходатайства правительства края и депутатов законодательной Думы региона», — уточнили в кабмине региона.

    В приложении к ходатайству отмечены основания для присвоения Комсомольску-на-Амуре почетного звания.

    Новости SMI.FM