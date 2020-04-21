«Комсомольская правда» запустила онлайн-марафон «Худеем на карантине»

Карантин рано или поздно закончится и нам всем придется вернуться к обычной жизни. А чтобы не было мучительно больно за каждый съеденный на диване бутерброд, «Комсомольская правда» запустила свой ЗОЖ-марафон. Проект «Худеем на карантине» поможет всем, кто хочет вести здоровый образ жизни даже во время самоизоляции.

В реалити-шоу под руководством авторитетных экспертов участвуют три героини. Они обычные женщины — с семьей, детьми и работой «на удаленке».

Среди экспертов проекта психолог Инга Корягина, эндокринолог-диетолог Зухра Павлова, футболист Вячеслав Малафеев и его супруга Екатерина Малафеева — автор проекта «Перезагрузка» по тренировкам и правильному питанию.

Сегодня вышла первая серия, в которой участницы пообещали начать новую жизнь как это обычно бывает — с завтрашнего дня.

Следующие выпуски шоу выйдут 23, 27 и 30 апреля. Победитель будет объявлен 5 мая.