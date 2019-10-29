Комсомол захотели возродить в России

Замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев заявил что возрождение комсомола поможет решить проблему с подготовкой эффективных управленцев — их в России сейчас остро не хватает.

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«Октябрятская, пионерская, комсомольская организации — это что такое? Это совершенствование навыков управления с раннего возраста. Вы учитесь управлять и понимаете силу организации», — приводит агентство слова парламентария.

Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий выразил уверенность, что комсомол в новом виде поможет российской молодежи найти свое место в жизни.

Лидер «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов, который также поддержал идею возрождения комсомола, напомнил, что приучение к труду и уважение к трудовым профессиям — это то, чего очень не хватает в современной России.

Однако он подчеркнул, что никакой идеологии здесь быть не может, так как молодежь XXI века «идеологическими линиями» не объединить.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) образовался 29 октября 1918 года — 101 год назад.