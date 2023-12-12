Общество 12 декабря 2023, 15:37 Композитор Овруцкий посоветовал слушать музыку 2 часа в день

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Музыка требует внимания и погружения, очень важно научиться относиться к ней как к инструменту и слушать не менее двух часов в день. Об этом сообщил композитор Леонид Овруцкий, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, только так человек поймет, что на этой земле действительно важно и ценно. Музыка отражает внутренний мир и служит своего рода зеркалом: благодаря ей люди могут лучше понимать себя и свои эмоции.

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Овруцкий отметил, что в музыке нет правильного или неправильного, однако она имеет тесную связь со своим временем и культурой.