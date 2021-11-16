Композитор Игорь Корнелюк поделился размышлениями о возрасте в свой день рождения

Композитору и музыканту Игорю Корнелюку сегодня, 16 ноября, исполняется 59 лет. Артист рассказал, чем занимается сейчас, а также о том, ощущает ли себя на свой возраст. Об этом он сообщил в беседе с РИА ФАН.

«Весной я закончил большую работу — спектакль в молодежном театре на Фонтанке по Булгакову „Кабала святош“. И после этого я дождался, когда уйдут все заказы и занялся студией. Сейчас висит две новые работы, которые начну делать сразу, как только студию приведу в порядок. Что это за работы, я вам говорить не буду, потому что суеверный и говорить наперед не люблю, потому что замечено, что все, что анонсируется, оно не сбывается. А если сбывается, то не так, как хотелось бы. Я очень верю в приметы», — рассказал композитор.

От отметил, что в последние годы у него произошла переоценка ценностей. Особенно это касается темы здоровья. По словам Корнелюка, он и вся его семья переболели коронавирусом и получили при этом осложнения.

Композитор добавил, что относится к возрасту с почтением. Его не пугает то, что цифра на праздничном торте становится все больше, ведь человек с годами начинает многое понимать.

«Ну, старше и старше. Знаете, с возрастом ты начинаешь многое понимать: ярче, и лучше, и очевиднее. Думаю, жизнь справедливо устроена, что ты эти вещи, которые понимаешь сейчас, не понимал в молодости. Потому что если бы ты это понимал в молодости, то ты бы не экспериментировал и многим бы не занимался вообще. В том числе это касается и профессиональных вещей. Так устроена жизнь. 59 и 59! Чем занимался, тем и буду заниматься — музыкой. Меня уже не переделать, и я буду до последнего своего дня жизни заниматься музыкой», — заключил он.