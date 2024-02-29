Общество 29 февраля 2024, 15:31 Композитор «Бриллиантовой руки» раскритиковал идею создания ремейка Композитор Зацепин возмутился идеей создания ремейка фильма «Бриллиантовая рука» Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360tv в

Народный артист России и композитор Александр Зацепин раскритиковал идею создания пародии на кинокартину «Бриллиантовая рука». Своими мыслями он поделился в интервью с «Абзацем».

По словам Зацепила, вряд ли новая картина добьется того же успеха, который был у оригинала. Кроме того, он высказал заявил, что пародия на старый талантливый каст — кощунство.

Реклама

«Как можно заменить, допустим, [Юрия] Никулина? Никто это смотреть не будет! Я помню, переснимали „Кавказскую пленницу“ — было неудачно. Мои знакомые тоже рассказывали, что смотрели ремейки на советские фильмы и сразу выключали телевизор», — возмутился артист.

Он посоветовал авторам пародий на советское кино создавать новые картины или хотя бы показывать старые с другой точки зрения.

Новогодний мюзикл по мотивам «Бриллиантовой руки» подготовит телеканал ТНТ. За креативное руководство проекта отвечают Андрей Шелков и Максим Ткаченко, а за режиссуру — Миша Семичев и Роман Ким. В проекте примут участие множество знаменитостей, которые предстанут перед зрителями в необычных для себя ролях.