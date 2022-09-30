Глава департамента мэрии Овчинский: комплексы для строительства тоннелей метро оснастят московскими датчиками | 360°

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Глава департамента мэрии Овчинский: комплексы для строительства тоннелей метро оснастят московскими датчиками

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30 сентября 2022, 09:20

Глава департамента мэрии Овчинский: комплексы для строительства тоннелей метро оснастят московскими датчиками

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Московская компания «Пьезус» создала специализированные датчики давления для механизированных тоннелепроходческих комплексов и буровых машин, разработка заменит иностранные аналоги. Об этом рассказал глава департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, при строительстве тоннелей и станций метро в Москве применяют лишь современную технику и продвинутые технологии, производимые внутри столицы.

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«Датчики давления, созданные резидентом особой экономической зоны „Технополис Москва“ полностью возместят продукцию иностранных компаний, уже ушедших из России», — заявил он.

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Одной из главных особенностей датчика является уникальная металлическая стыковка.

«Мы сможем выпускать необходимое присоединение самостоятельно на металлообрабатывающей линии, а датчики ничуть не уступают аналогичной зарубежной продукции», — заявил заместитель технического директора по производству компании «Пьезус» Дмитрий Тюменцев.

Также он подчеркнул, что датчики давления для тоннелепроходческих механизированных комплексов и буровых машин адаптированы к работе в тяжелой среде, где присутствуют песок, камни, взвеси и другие твердые частицы.

Компания «Пьезус» является одним из самых крупных московских разработчиков ультразвуковых и электромагнитных расходомеров, погружных уровнемеров, разработчиком и поставщиком реле давления и датчиков.

Предприятие в том числе предлагает решения для отраслей энергетики, РЖД, авиастроения, судостроения, вентиляции, кондиционирования, а также сфер перерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой и нефтегазодобывающей промышленности.

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