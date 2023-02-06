Общество 06 февраля 2023, 18:33 Комплексную модернизацию ГКБ имени Давыдовского в Москве завершили на 90%

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Реставрационные работы в главном корпусе ГКБ имени Давыдовского в Москве планируют закончить уже в этом году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра города Сергея Собянина.

В настоящее время комплексная модернизация корпусов больницы завершена на 90%. На главном здании медучреждения расположится витраж художника Максима Кантора.

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Отмечается, что за прошлый год в стационарном отделении больницы прошли лечение более 24 тысяч пациентов.

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