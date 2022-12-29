Общество 29 декабря 2022, 19:05 Комплекс завода «Треугольник» признали памятником в Петербурге

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В Санкт-Петербурге памятником регионального значения признали комплекс завода «Треугольник». Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Отмечается, что территория объекта представляет собой сложный имущественный комплекс, который состоит из административных зданий и промышленных корпусов. Они находятся как в государственной собственности, так и в частной собственности юридических и физических лиц. RT добавил, что заводской квартал сохранил объемно-пространственные характеристики рубежа XIX–XX веков.